Число жертв израильских атак на Газу с октября 2023 года превысило 72 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших в результате израильских ударов с октября 2023 года достигло 72 тыс. 736 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Число раненых за тот же период составило 172 535.

За последние 48 часов в больницы были доставлены тела пяти палестинцев, один из которых извлечен из-под завалов, а также 15 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 850 человек, еще 2433 получили ранения, тела 770 погибших извлечены из-под завалов. Общее число жертв также было скорректировано в сторону увеличения на 103 человека — после проверки данных по пропавшим без вести Институтом судебной медицины.

В министерстве отметили, что под завалами в секторе Газа по-прежнему находятся тысячи тел погибших.