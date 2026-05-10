Глава ВОЗ: Хантавирус с лайнера MV Hondius — не коронавирус

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал жителей Тенерифе не паниковать в связи с прибытием лайнера MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса Андес, пишет DW.

По его словам, этот вирус принципиально отличается от коронавируса по механизму передачи, а риск распространения инфекции на острове крайне низок. Новых случаев заражения на борту за последние дни не выявлено.

Тем не менее эвакуация пассажиров проходит в строгом закрытом режиме. Германия, Франция, Нидерланды, США и Великобритания вывозят своих граждан на 10 авиарейсах. Пассажиров доставляют на берег в изолированных охраняемых транспортных средствах по перекрытому коридору и сразу направляют на вывозные рейсы. Багаж остается на борту для дезинфекции. После завершения эвакуации лайнер отправится в Нидерланды на полную санитарную обработку.