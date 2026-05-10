Война в Украине «идет к завершению», - Путин
// Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 9 мая заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако готов на нее лишь при условии полного согласования мирного договора.

«Пусть приезжает в Москву», - сказал он, допустив встречу и в третьей стране, но только для подписания уже готового документа.

Путин объяснил, почему не отреагировал на предложение Киева о перемирии с 6 мая: по его словам, Украина выдвинула альтернативную дату лишь спустя два дня после российского предложения — очевидно, не желая просто с ним согласиться. Инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая и обмене пленными Россия поддержала немедленно, однако украинской стороны по обмену так и не последовало.

Говоря о переговорном процессе в целом, Путин назвал нынешний конфликт следствием многолетнего игнорирования интересов России западными элитами — начиная с расширения НАТО и заканчивая срывом Стамбульских договоренностей 2022 года. «Дело идет к завершению», сказал он, выразив надежду, что в Европе постепенно будут усиливаться политические силы, понимающие суть происходящего.

