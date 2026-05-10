Энхрийлэн добавила вторую золотую медаль в копилку монгольской команды на «Barysy Grand Slam 2026». Видео

ЭНХРИЙЛЭН Лхагватогоо

CentralAsia (MNG) - На второй день соревнований в рамках турнира «Barysy Grand Slam 2026» в Казахстане сборная Монголии добавила в свою копилку золотую и бронзовую медали, — сообщает MiddleAsianNews.

Вторую медаль сборной на турнире в Астане принесла дзюдоистка ЭНХРИЙЛЭН Лхагватогоо, в весовой категории до 63 кг.

В финале Энхрийлэн победила российского дзюдоиста Дали Лилуашвили и стала чемпионкой турнира Большого шлема в Казахстане.

Напомним, что в первый день соревнований Сүхбат Бямбасүрэн завоевал свою первую золотую медаль, победив местного фаворита Талгата Орынбассара, принимающей страны, в весовой категории до 60 кг.

АНХЗАЯА Лавжаргал принес вторую бронзовую медаль, в весовой категории до 73 кг, победив азербайджанского спортсмена Рашида Маммадалиева.

По состоянию на второй день соревнований Франция лидирует в рейтинге с 3 золотыми и 1 серебряной медалью, за ней следует Монголия с 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями, а Россия занимает третье место с 1 золотой, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения