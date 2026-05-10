Украина станет полноправным членом Евросоюза, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой европейскую интеграцию Украины, ход дипломатических усилий и договоренность об обмене военнопленными с Россией в формате «1000 на 1000» при посредничестве США.

Зеленский заявил, что Украина станет полноправным членом Евросоюза, и сообщил о подготовке к открытию новых переговорных кластеров. Россия, по его словам, не сможет «сломить и расколоть Европу».