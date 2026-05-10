Израиль нанес новые удары по Ливану: 39 погибших, «Хезболла» ответила дронами

CentralAsia (CA) - В результате серии израильских авиаударов по Ливану погибли не менее 39 человек, пишет Би-би-си.

Один из самых тяжелых ударов пришелся на район Айн-эд-Дельб близ Сайды, где под завалами оказались десятки людей. В Набатии беспилотник трижды атаковал мотоцикл с гражданином Сирии и его 12-летней дочерью — отец погиб, ребенку проведена экстренная операция.

«Хезболла» в ответ нанесла удар беспилотником по северу Израиля — трое резервистов ранены, один в тяжелом состоянии.

За последнюю неделю в Ливане от израильских ударов погибли более 120 человек. С начала эскалации в марте общее число жертв достигло 2 795 человек. Израиль удерживает около 10 километров ливанской территории вдоль границы, называя это зоной безопасности. Правозащитные организации заявляют, что отдельные действия сторон могут квалифицироваться как военные преступления.

Обмен ударами не прекращается несмотря на соглашение о прекращении огня, объявленное президентом США Дональдом Трампом 16 апреля.