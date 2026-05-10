Петер Мадьяр официально стал 60-м премьером Венгрии, новое правительство сформируют на следующей неделе

Петер Мадьяр // Правительство Венгрии

CentralAsia (CA) - 9 мая на учредительном заседании нового парламента президент Венгрии Тамаш Шуйок поручил Петеру Мадьяру, лидеру партии «Тиса», набравшей две трети мандатов на выборах 12 апреля, сформировать правительство. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

На заседании присягу принесли 199 депутатов, представители национальных меньшинств и председатель парламента Агнеш Форстхоффер. Состав нового парламента отличается беспрецедентным обновлением: 156 депутатов впервые приступили к исполнению мандата.

В своей речи Мадьяр заявил: «Наша цель — чтобы каждый венгр был настоящим гражданином своей страны. Не только богатые, не только влиятельные, не только политически лояльные. Но каждый, кто живет, работает, растит детей, платит налоги и хочет будущего для себя».

Формирование кабинета идет в ускоренном темпе: 11 мая начнутся слушания кандидатов в министры в парламентских комитетах. Новое правительство, которое будет включать 16 министерств, планируется сформировать в середине следующей недели.