На северо-западе Пакистана смертник подорвал себя у полицейского поста, погибли не менее 12 полицейских

CentralAsia (CA) - В районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане смертник подорвал заминированный автомобиль у полицейского поста, после чего несколько боевиков ворвались на территорию и открыли огонь. Об этом пишет Al Jazeera.

Пост был полностью разрушен. Когда на место прибыло подкрепление, нападавшие устроили засаду. По данным источников, в атаке также применялись дроны.

Погибли по меньшей мере 12 полицейских.

Ответственность взял на себя альянс вооруженных группировок «Иттехад-уль-Муджахидин Пакистан». В больницах Банну объявлен режим чрезвычайной ситуации. Двое мирных жителей получили ранения. Число жертв может вырасти.

Атака произошла на фоне обострения отношений между Пакистаном и Афганистаном: в феврале пакистанские военные наносили авиаудары по территории Афганистана, обвиняя талибов в укрывательстве боевиков. Талибы свою причастность отрицают.

Место на карте: