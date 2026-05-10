На северо-западе Пакистана смертник подорвал себя у полицейского поста, погибли не менее 12 полицейских

- 13:25, 10 мая 2026
CentralAsia (CA) - В районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане смертник подорвал заминированный автомобиль у полицейского поста, после чего несколько боевиков ворвались на территорию и открыли огонь. Об этом пишет Al Jazeera.
Пост был полностью разрушен. Когда на место прибыло подкрепление, нападавшие устроили засаду. По данным источников, в атаке также применялись дроны.
Погибли по меньшей мере 12 полицейских.
Ответственность взял на себя альянс вооруженных группировок «Иттехад-уль-Муджахидин Пакистан». В больницах Банну объявлен режим чрезвычайной ситуации. Двое мирных жителей получили ранения. Число жертв может вырасти.
Атака произошла на фоне обострения отношений между Пакистаном и Афганистаном: в феврале пакистанские военные наносили авиаудары по территории Афганистана, обвиняя талибов в укрывательстве боевиков. Талибы свою причастность отрицают.