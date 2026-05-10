Круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл на Тенерифе

CentralAsia (CA) - Круизный лайнер MV Hondius утром в воскресенье пришвартовался в порту Гранадилья на Тенерифе, пишет DW.

Медики проверят всех находящихся на борту на симптомы, после чего пассажиров начнут высаживать группами не более пяти человек. Все обязаны носить маски FFP2 и брать только ручную кладь — остальной багаж останется на борту для дезинфекции.

Пассажиров автобусами доставят в аэропорт, откуда специальные рейсы развезут их по домам без стандартной регистрации. Эвакуация запланирована на воскресенье и понедельник. По прибытии на родину всех ждет карантин — инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель. После завершения эвакуации судно отправится в Нидерланды на полную санитарную обработку. Тело погибшей гражданки Германии пока останется на борту.

На борту находятся представители 23 стран. За время вспышки погибли три человека. По данным ВОЗ, у оставшихся на судне симптомов заболевания нет.

На Тенерифе лично прибыли глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус и министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Глава ВОЗ подчеркнул, что риск для жителей острова минимален и ситуация не сопоставима с пандемией COVID-19. «Это не новый ковид», — заявил он, обращаясь к местным жителям на фоне прошедших на острове протестов.

MV Hondius cruise ship has reached the shores of Tenerife. We are in the port, coordinating the next steps for the safe disemarkment of the passengers. #hantavirus pic.twitter.com/LfBmxYkRT5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026