Круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл на Тенерифе

CentralAsia (CA) -  Круизный лайнер MV Hondius утром в воскресенье пришвартовался в порту Гранадилья на Тенерифе, пишет DW.

Медики проверят всех находящихся на борту на симптомы, после чего пассажиров начнут высаживать группами не более пяти человек. Все обязаны носить маски FFP2 и брать только ручную кладь — остальной багаж останется на борту для дезинфекции.

Пассажиров автобусами доставят в аэропорт, откуда специальные рейсы развезут их по домам без стандартной регистрации. Эвакуация запланирована на воскресенье и понедельник. По прибытии на родину всех ждет карантин — инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель. После завершения эвакуации судно отправится в Нидерланды на полную санитарную обработку. Тело погибшей гражданки Германии пока останется на борту.

На борту находятся представители 23 стран. За время вспышки погибли три человека. По данным ВОЗ, у оставшихся на судне симптомов заболевания нет.

На Тенерифе лично прибыли глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус и министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Глава ВОЗ подчеркнул, что риск для жителей острова минимален и ситуация не сопоставима с пандемией COVID-19. «Это не новый ковид», — заявил он, обращаясь к местным жителям на фоне прошедших на острове протестов.

