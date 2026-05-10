NASA опубликовало 12 тыс. фотографий с миссии Artemis II на Луну. Фото

Луна, подсвеченная Солнцем во время солнечного затмения, была сфотографирована космическим аппаратом НАСА «Орион». // NASA

CentralAsia (CA) - Американское космическое агентство опубликовало 12 тыс. снимков, сделанных в ходе миссии Artemis II.

Artemis II стал первым пилотируемым полетом в серии миссий по отработке возможностей NASA для полетов человека в дальний космос и подготовке к будущим высадкам на Луну.

Запуск Artemis II

Ракета SLS (Space Launch System) НАСА стартовала со стартовой площадки 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде 1 апреля 2026 года в 18:35 по восточному времени, отправив астронавтов НАСА Рида Уайзмана, Виктора Гловера и Кристину Кох, а также астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена на борт космического корабля. Космический корабль «Орион» совершает запланированный испытательный полет вокруг Луны и обратно.

Основные моменты дня полета Artemis II

Наблюдения за облетом Луны – астронавт НАСА Кристина Кох // НАСА

Экипаж Artemis II (слева-направо по часовой стрелке) – специалист миссии Кристина Кох, специалист миссии Джереми Хансен, командир Рейд Уайзман и пилот Виктор Гловер – делают групповую фотографию на фоне индикатора невесомости внутри космического корабля «Орион» по пути домой. После облета обратной стороны Луны 6 апреля 2026 года экипаж 7 апреля покинул лунную сферу влияния (точку, в которой притяжение Луны оказывает на Орион более сильное воздействие, чем земное) и направляется обратно на Землю для приводнения в Тихом океане 10 апреля.

Путешествие Artemis II на Луну

На этой фотографии, сделанной членом экипажа Artemis II через иллюминатор космического корабля Orion на второй день миссии, Земля освещена на фоне черноты космоса.

На этом полностью освещенном снимке Луны ближняя сторона (полушарие, которое мы видим с Земли) видна справа. Ее можно узнать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность. Это древние лавовые потоки, сохранившиеся с ранних периодов истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков - это Восточный бассейн, кратер шириной почти 600 миль, который охватывает ближнюю и дальнюю стороны Луны. Левая половина Восточного кратера не видна с Земли, но на этом снимке мы видим кратер полностью. Все, что находится слева от кратера, - это дальняя сторона, полушарие, которое мы не видим с Земли, потому что Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с какой она вращается вокруг нас.

Заход Земли был запечатлен в иллюминатор космического аппарата Orion в 18:41 по восточному времени 6 апреля 2026 года во время облета Луны экипажем Artemis II. Приглушенно-голубая Земля с ярко-белыми облаками скрывается за изрытой кратерами поверхностью Луны. На темной части Земли наступает ночь. На дневной стороне Земли над Австралией и Океанией видны клубящиеся облака. На переднем плане кратер Ом имеет террасообразные края и плоское дно, прерываемое центральными пиками, которые образовались, когда поверхность отскочила вверх во время удара, в результате которого образовался кратер.

На этом снимке, сделанном экипажем Artemis II во время облета Луны, примерно за шесть минут до захода Земли, наша планета приближается к тому, чтобы скрыться за Луной. Земля находится в фазе полумесяца, солнечный свет падает справа. На темной части Земли наступает ночь. На дневной стороне Земли в районе Австралии и Океании видны клубящиеся облака на фоне приглушенного синего цвета. Линии небольших углублений на неровной поверхности Луны представляют собой цепочки вторичных кратеров. Эти структуры образованы материалом, выброшенным во время сильного первичного удара.

На снимке, сделанном съемочной группой Artemis II, видна сильно изрытая кратерами местность на восточном краю впадины Южный полюс-Эйткен с затененным терминатором – границей между лунным днем и ночью - в верхней части изображения. Бассейн Южного полюса-Эйткен - самый большой и древний бассейн на Луне, позволяющий заглянуть в древнюю геологическую историю, насчитывавшую миллиарды лет.

На этом снимке, сделанном экипажем во время их облета Луны 6 апреля 2026 года, видно, как Луна полностью затмевает Солнце. С точки зрения съемочной группы, Луна кажется достаточно большой, чтобы полностью закрыть Солнце, что создает почти 54-минутное общее изображение и расширяет обзор далеко за пределы того, что возможно с Земли. Мы видим светящийся ореол вокруг темного лунного диска. Научное сообщество выясняет, вызван ли этот эффект короной, зодиакальным светом или сочетанием того и другого. Также видны звезды, которые, как правило, слишком тусклы, чтобы их можно было разглядеть при съемке Луны, но когда Луна погружена в темноту, звезды легко видны.

6 апреля экипаж Artemis IIсделал снимок полумесяца Земли во время своего путешествия вокруг Луны.

Фото нашей галактики, Млечного Пути.

