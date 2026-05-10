Северная Корея после гибели Али Хаменеи закрепила в конституции автоматический ядерный удар в случае убийства Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) - Северная Корея внесла в конституцию норму об автоматическом ядерном ударе в случае гибели или недееспособности Ким Чен Ына.

Как пишет Fox News, изменение было одобрено на сессии Верховного народного собрания, открывшейся 22 марта в Пхеньяне.

«Если командно-контрольная система над ядерными силами государства окажется под угрозой в результате атаки враждебных сил — ядерный удар будет нанесен автоматически и немедленно», - говорится в обновленном положении.

По данным The Telegraph, поправка принята на фоне гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате израильского удара по Тегерану. Южнокорейская разведка уже проинформировала правительство страны о конституционных изменениях.

Ранее Северная Корея также убрала из конституции упоминания о воссоединении с Югом и впервые закрепила территориальную статью, де-факто признав два государства отдельными.