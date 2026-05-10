Павел Дуров обвинил власти Франции в незаконном сборе данных своих граждан
CentralAsia (CA) -  Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что французские власти преследуют Илона Маска и платформу X (бывший Твиттер) за те же действия, которые сами практикуют: незаконный сбор персональных данных, их ненадлежащая защита и перехват электронных коммуникаций.

По мнению Дурова, французское правительство стремится заглушить свободные платформы накануне политических перемен 2027 года, опасаясь разоблачений. Он призвал «свободный мир» встать на сторону Маска и X, выразив солидарность Telegram с командой платформы.

