Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал военным новые директивы по ведению военных операций

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи принял главу объединенного командования вооруженных сил страны Али Абдоллахи и передал ему «новые руководящие меры» по ведению военных операций. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Абдоллахи заявил, что вооруженные силы готовы к противостоянию с «американо-сионистскими врагами» и в случае любой ошибки с их стороны ответ Ирана будет «быстрым, жестким и решительным».