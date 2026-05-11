В каком возрасте монголы вступают в брак? По этому показателю они занимают 5-е место в Азии

CentralAsia (MNG) - Опубликован интересный рейтинг возраста вступления в брак среди азиатов. На первом месте оказались южнокорейцы со средним возрастом 32.7 года, за ними следуют тайваньцы (31.7 года), жители Гонконга (31.4 года), японцы (30.4 года) и монголы (27.5 года), — сообщает MiddleAsianNews.

Согласно данным World Population Review за 2026 год, мужчины в Монголии вступают в брак в возрасте 29 лет, а женщины — в возрасте 26 лет, при этом средний возраст вступления в брак у монголов составляет 27.5 лет. Это наглядно подтверждают данные Национального статистического комитета. Например, 34.8% мужчин в возрасте 25-34 лет, или каждый третий мужчина в возрасте около 30 лет, до сих пор не состоят в браке.

Согласно переписи 2010 года, монголки впервые выходили замуж в возрасте 24.2 лет, а мужчины — в возрасте 26.2 лет, но 16 лет спустя, монголы вступают в брак на 2.3 года позже.

По сравнению со странами Восточной и Центральной Азии, в Монголии люди вступают в брак в возрасте 27.5 лет, что почти совпадает со средним региональным показателем в 27.7 лет.

В Южной Корее самый высокий средний возраст вступления в брак: женщины выходят замуж в 31.6 года, а мужчины — в 33.9 года. В Туркменистане самый низкий средний возраст вступления в брак — 24.6 года. По этому показателю Казахстан занимает 8-е место со средним возрастом вступления в брак 26.3 года, а Кыргызстан — 9-е место со средним возрастом 25.4 года.

Исследование показало, что южные соседи Монголии, китайцы, вступают в брак в более молодом возрасте, чем монголы, — в среднем 25.6 лет. Наши северные соседи, русские, вступают в брак в том же возрасте, что и монголы, — в среднем в 27.6 лет.

В МИРЕ

Самый низкий средний возраст первого брака среди стран зафиксирован в Колумбии – стране в Южной Америке. Здесь пары обычно вступают в брак в возрасте около 18 лет (18.1), что выделяет эту страну на фоне многих других стран мира, где средний возраст вступления в брак постепенно увеличивается.

Во многих странах наблюдается тенденция к увеличению времени, отведенного на брак. В таких странах, как Швеция, Швейцария, Германия, Испания, Португалия, Люксембург, Ирландия и Эстония, средний возраст вступления в брак превышает 30 лет.

В странах, где средний возраст первого брака еще не достиг 30 лет, он, похоже, быстро приближается к этой цифре. В России, Северной Македонии, Сербии, Румынии, Хорватии и Черногории возраст первого брака составляет от 26 до 29 лет.

В целом, поскольку люди вступают в брак позже, в одних только Соединенных Штатах количество браков в среднем возрасте (первый брак), когда люди вступают в брак в возрасте от 40 до 59 лет, увеличилось в четыре раза в период с 1990 по 2019 год.

