Монголия занимает 3-е место из 110 стран мира по вкладу в горнодобывающую промышленность

CentralAsia (MNG) - Как передает MiddleAsianNews, индекс вклада горнодобывающей промышленности (MCI), публикуемый Международным советом по горнодобывающей промышленности и металлам (ICMM), представляет собой индекс, который сравнивает и оценивает вклад горнодобывающего сектора в национальные экономики на международном уровне.

Индекс ранжирует страны по степени зависимости их экономики от горнодобывающего сектора, а седьмое издание отчета было опубликовано в 2025 году на основе данных за 2022 год.

Монголия заняла третье место из 110 стран с результатом 92.7 балла по показателю вклада в горнодобывающую промышленность, уступив Демократической Республике Конго (97.0) и Мали (94.2).

Ключевые показатели включают:

📦 Доля экспорта (2022 г.) 91.1%

📈 Изменение экспорта (2017–2022 гг.) +6.19 процентных пунктов

💰 Доля ВВП (2022 г.) 28.64%

Индекс минерального производства (MCI) обычно включает в свою оценку четвертый показатель – минеральную ренту (в процентах от ВВП), который обычно публикуется Всемирным банком ежегодно. Поскольку он не был доступен в 2022 году, вес оставшихся трех показателей, используемых для расчета рейтинга MCI, был увеличен, что придает этим показателям большее влияние на результат рейтинга страны по сравнению с предыдущими изданиями.

Тот факт, что большая часть общего объема экспорта Монголии и почти треть ее ВВП напрямую зависят от горнодобывающего сектора, наглядно демонстрирует значительную роль и важность этого сектора в национальной экономике.

