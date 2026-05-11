Доходы сельских домохозяйств выросли на 10.5%, превысив показатели жителей Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Министр экономики и развития Энхбаяр Жадамба представил текущую экономическую ситуацию и перспективы на будущее.

В начале доклада он отметил, что, несмотря на рост экономики Монголии на 6.8 процента в 2025 году, внутренний спрос на торговлю и услуги остается слабым, — передает MiddleAsianNews.

К концу 2025 года доходы домохозяйств по всей стране выросли на пять процентов, однако эти показатели различаются между городскими и сельскими районами. Например, доходы домохозяйств, проживающих в городе Улан-Батор, увеличились на 2.2 процента, в то время как доходы домохозяйств в сельской местности выросли на 10.5 процента. Это было вызвано ростом цен на сельскохозяйственное сырье, мясо, шерсть и кашемир, а также повышением заработной платы работников, занятых в сельской местности.

Однако к концу 2025 года инфляция по всей стране составила 7.5 процента. При этом рост доходов домохозяйств в столице, где проживает половина населения страны, составил 2.2 процента, что указывает на то, что рост доходов не успевает за инфляцией.

«Инфляция по состоянию на первый квартал 2026 года составляет 7.4 процента. Особо следует отметить рост продовольственной инфляции более чем на 10 процентов. Это связано с ценами на мясо и овощи. Кроме того, из-за влияния внешней среды монгольская экономика начала ощущать последствия роста цен на топливо. Топливо является основным фактором, определяющим рост цен», — заявил министр Энхбаяр.

Что касается доходов и расходов государственного бюджета, он сказал: «Доходы государственного бюджета за первые три месяца этого года составляют ₮6.3 трлн. Необоснованно утверждать, что экономика ухудшилась и доходы бюджета сократились. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета выросли на 2.5 процента. Доходы находятся в пределах нормы и продолжают расти».

Министр экономики и развития Энхбаяр Жадамба

«Однако важно отметить, что бюджетные расходы, связанные с повышением пенсий и заработной платы государственных служащих, составили ₮7.7 трлн, что на ₮1.2 трлн, или 17.1 процента, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Повышение заработной платы и пенсий учителей и врачей привело к дефициту государственного бюджета в размере ₮1.4 трлн в первом квартале года».

Министр Энхбаяр также подчеркнул, что экономическая политика до 2027 года будет сосредоточена на этом секторе, поскольку торговля и сфера услуг, создающие наибольшее количество рабочих мест, недостаточно развиты.

Он добавил, что правительство планирует принять контрмеры, поскольку существует реальный риск дальнейшего роста цен на продукты питания и, как следствие, инфляции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения