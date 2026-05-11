Монгольские братья-пловцы присоединились к университетским командам США

Старшеклассник Маргад Пагва и юниор Жагаа Пагва получили приглашение принять участие в юношеском чемпионате Монголии по плаванию среди л

CentralAsia (MNG) - 8 мая Жагаа Пагва торжественно вступил в команду по плаванию и прыжкам в воду Университета Индианаполиса! Его тренеры и товарищи по команде отпраздновали это событие и пришли поддержать его, — сообщает MiddleAsianNews.

В прошлом году примерно в это же время его старший брат Маргад Пагва поступил в Технологический институт Роуз-Хулман. Теперь Жагаа решил присоединиться к команде UIndy Greyhound! Два брата, два спортсмена-студента!

В прошлом году Маргад и Жагаа дали интервью студенческому новостному изданию The Hyphen из средней школы Джефферсонвилла в Джефферсонвилле, штат Индиана.

«Я рада возможности соревноваться с другими монгольскими пловцами и завести новых друзей», — сказал Маргад в интервью, отвечая на вопрос: «Что вас больше всего радует в плавании в Монголии?»

Жагаа: «Я в восторге от возможности поплавать в бассейне на другом конце света, где я смогу познакомиться с новыми людьми и завести новых друзей».

В каких дисциплинах вы участвуете и каковы ваши цели?

Маргад: «Я участвую во множестве дисциплин: вольный стиль, баттерфляй, плавание на спине и комплексное плавание. Я хочу занять высокие места и хорошо выступить».

Жагаа: «Я участвую в нескольких дисциплинах, таких как вольный стиль, комплексное плавание и брасс; моя цель — занять высокие места и хорошо выступить».

Вы когда-нибудь участвовали в соревнованиях по плаванию на короткой дистанции в метрах?

Маргад: «Это будут мои первые соревнования по плаванию на короткой дистанции в метрах».

Жагаа: «Нет, это будут мои первые соревнования по плаванию на короткой дистанции в метрах».

Какие мудрые советы вы могли бы дать тем, кто хочет выступать на национальном уровне?

Маргад: «Усердно тренируйтесь и не сдавайтесь».

Жагаа: «Никогда не сдавайтесь и стремитесь к своим мечтам».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения