Я рад приветствовать нового члена Всемирной шахматной ассоциации — 7-го спикера и 34-го премьер-министра Монголии, — Розенштейн

CentralAsia (MNG) - Вадим Розенштейн опубликовал эту новость на своей странице в социальных сетях Х. MiddleAsianNews перевел его полностью.

«Дорогие друзья-шахматисты!

С большим удовольствием представляю вам новую шахматную команду WR для участия в командном чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу 2026 года в Гонконге.

С момента основания WR Chess нашей целью всегда было объединить не только сильнейших шахматистов мира, но и выдающихся личностей, которые искренне верят в образовательную, культурную и объединяющую силу шахмат.

В этом году нашу команду возглавляет первая ракетка мира Магнус Карлсен, и в ее состав входят одни из величайших имен в современных шахматах: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда, Хоу Ифань и Александра Костенюк.

Я особенно рад приветствовать нового члена WR Chess — 7-го спикера и 34-го премьер-министра Монголии, международного мастера Arena Его Превосходительство Занданшатара Гомбожава.

Его многолетняя поддержка развития шахмат и интеллектуального образования в Монголии отражает ценности, которые мы глубоко уважаем в WR Chess. Я уверен, что его присутствие привнесет дополнительное вдохновение и привлечет международное внимание к нашей команде и к мировому шахматному сообществу.

Благодаря такому выдающемуся составу, команда WR Chess выходит на Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди команд 2026 года в Гонконге в июне этого года в качестве команды, занимающей первое место в рейтинге соревнований.

Присоединяйтесь ко мне, чтобы тепло поприветствовать Его Превосходительство г-на Занданшатара Гомбожава в шахматной семье WR».

