Монгольский парень по собственной инициативе украсил стену пешеходного тоннеля. Фото

CentralAsia (MNG) - «Стены пешеходного тоннеля возле педагогического университета исписаны проклятиями и неэтичными выражениями. Вместо этого мне пришла в голову идея написать 10 афоризмов, которые должны знать монголы, на классическом монгольском языке и нарисовать портреты великих писателей. Многие люди обращались ко мне с предложением помочь в редактировании и доработке текста», — однажды сказал Ням-Од Амартүвшин.

Ням-Од Амартүвшин

И он сдержал своё слово, украсив стену пешеходного тоннеля своими надписями. Иначе и не скажешь, кроме как поздравить этого замечательного человека с тем, что он сделал то, что не удалось городским властям, — пишет MiddleAsianNews.

Он также очистил от мусора более 20 детских площадок.

Юрист по профессию Ням-Од Амартүвшин вместе со своими друзьями добровольно принял участие в уборке и мытье около 20 детских площадок по всей столице. Эта работа была спонсирована аптекой CityPharm.

Он сказал, что начал этот проект, потому что его беспокоило, что дети играют в грязной среде.

Цель этой волонтерской работы — создание здоровой и безопасной игровой среды для детей, и она стала позитивной инициативой, получившей общественное признание.

