Новое соглашение между Монголией и Азербайджаном открывает путь к прямым рейсам между двумя странами

слева: Рашад Набиев и Дэлгэрсайханом Борхүү

Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщении. Об этом сообщил Рашад Набиев в публикации на своей странице в X. По словам министра, соглашение было подписано во время встречи с министром дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайханом Борхүү в Германии. Документ создает правовую базу для организации прямых рейсов, — сообщает MiddleAsianNews.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере транспорта, уделяя особое внимание расширению возможностей автомобильных и воздушных перевозок между двумя странами.

«В этом году министерский саммит Международного транспортного форума (МТФ) проводится под председательством Азербайджана, и я хотел бы поздравить Азербайджан с успешной организацией этого министерского саммита на столь высоком уровне», — заявил журналистам министр дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхүү во время ежегодного саммита МТФ в Лейпциге, Германия.

«В ходе моего участия в этом саммите я встретился с Рашадом Набиевым, министром цифрового развития и транспорта Азербайджана, и мы подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. Подписание этого соглашения создает правовую основу для развития широкого сотрудничества в авиационном секторе, включая открытие прямых рейсов между двумя странами. Мы также договорились в ближайшем будущем заключить соглашение об отношениях в сфере автомобильного транспорта между двумя странами. Азербайджан является важной транзитной страной, расположенной вдоль Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу, и Монголия планирует подключиться к этому коридору. Я верю, что это сблизит две страны, которые связывают древние и традиционные братские отношения», — добавил министр.

«Мы подписали Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии. Этот документ будет способствовать развитию экономических и культурных связей между нашими странами, создаст благоприятные условия для эффективного сотрудничества между авиакомпаниями и сформирует прочную договорно-правовую основу для осуществления полетов», — отметил Набиев.

