Сенат Узбекистана обсудил сельскохозяйственные связи с Монголией

слева: Эрдэнэбат Сүхбаатар и Анвар Туйчиев

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, 8 мая в Сенате Олий Меджлиса состоялась встреча председателя Комитета по сельскому хозяйству, водопользованию и охране окружающей среды Анвара Туйчиева с делегацией Великого Государственного Хурала Монголии во главе с Эрдэнэбатом Сүхбаатаром , руководителем межпарламентской группы «Монголия-Узбекистан».

Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества и расширение практических связей между двумя странами. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также реализации совместных проектов.

В ходе переговоров обе стороны отметили, что отношения между Узбекистаном и Монголией основаны на давних дружественных связях и развиваются в рамках торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

На встрече также были рассмотрены меры по повышению эффективности межпарламентских групп дружбы. Стороны обменялись мнениями о современных подходах к сельскому хозяйству, развитии продовольственных систем и расширении обмена опытом между соответствующими учреждениями двух стран.

Напомним, что в 2025 году после переговоров на высоком уровне в Улан-Баторе между президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом Монголии Хүрэлсүхом Ухнаа лидеры двух стран подписали Совместную декларацию об установлении всеобъемлющего партнерства, что стало важной вехой в развитии стратегического сотрудничества между двумя странами. В числе приоритетов – сотрудничество в сфере сельского хозяйства, для которого подписан совместный план действий по расширению партнерства в этой области.

