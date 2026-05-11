Укрепление программ двуязычного образования и профессиональной подготовки: обсуждение с ЕС и Монголией

слева: Кристоф Камп и Энх-Амгалан Лувсанцэрэн

CentralAsia (MNG) - Министр образования Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кристофом Кампом и обменялась мнениями о качестве образования для этнических меньшинств, двуязычном образовании и профессиональной подготовке, а также о будущем сотрудничестве в этой области.

В результате реформ в сфере образования Монголия впервые законодательно закрепила инклюзивное образование, включая предоставление образования на родном языке и двуязычного образования для национальных меньшинств, о чем сообщает MiddleAsianNews.

Обе стороны договорились сотрудничать для достижения ощутимых результатов в реализации программ двуязычного образования и обучения, укреплении кадрового потенциала в сфере образования, расширении доступности двуязычных учебников и учебных материалов, а также поддержке двуязычного электронного обучения и подготовки кадров.

Сотрудничество также будет включать в себя повышение доступности цифрового контента для национальных меньшинств, предоставление учителям обучения по содержанию и методике двуязычного образования, а также обмен опытом.

В ходе своего визита в Монголию Верховный комиссар Кристоф Камп посетил образовательные и учебные заведения для национальных меньшинств в аймаках Ховд и Баян-Өлгий и выразил свою приверженность поддержке двуязычного образования и сотрудничеству в решении связанных с этим проблем.

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств — должностное лицо ОБСЕ. Пост учреждён в 1992 году на Хельсинкском саммите СБСЕ. Управление располагается в Гааге. Основной метод работы — «тихая дипломатия», задачи — раннее предупреждение конфликтов и срочные действия по предотвращению перерастания межэтнической напряжённости в конфликт. Комиссар назначается на трёхлетний период, который может быть продлён не более чем на один трёхлетний срок.

ВКНМ не рассматривает нарушения обязательств в рамках ОБСЕ в отношении отдельных лиц и не рассматривает вопросы национальных меньшинств в ситуациях, связанных с терроризмом. Проблемы национальных меньшинств в том государстве, гражданином которого является комиссар, и проблемы того национального меньшинства, к которому он принадлежит, он может рассматривать лишь при особом согласии всех непосредственно причастных сторон, включая государство, о котором идёт речь.

