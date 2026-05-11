СМИ сообщили детали нового предложения Ирана по урегулированию конфликта с США

CentralAsia (CA) - Иран предложил США начать 30-дневные переговоры по ядерной программе, частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране и постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие блокады с иранских судов и портов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Иранское агентство Tasnim опровергло некоторые из этих пунктов.

По данным WSJ, эти условия содержатся в многостраничном ответе Тегерана на последнее американское предложение по прекращению войны. Документ был передан США через посредников в Пакистане.

Иран, по данным издания, в своей ответной инициативе предлагает сначала остановить боевые действия и начать поэтапное восстановление коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Параллельно США должны снять ограничения с иранских портов и судов.

Ключевые разногласия при этом сохраняются вокруг ядерной программы, говорится в публикации. Вашингтон требует от Тегерана заранее зафиксировать обязательства по судьбе ядерной инфраструктуры и запасов высокообогащенного урана. Иран предлагает отложить эти вопросы на отдельные переговоры сроком 30 дней.

Агентство Tasnim в свою очередь отмечает, что Иран потребовал немедленного прекращения войны, снятия морской блокады и отмены нефтяных санкций в течение 30 дней в рамках своего предложения по переговорам с США. По словам собеседника агентства, публикация The Wall Street Journal о содержании иранских предложений «в важных частях не соответствует действительности». В частности, источник отверг пункты по вопросам ядерной программы.

Как утверждает Tasnim, в тексте иранского предложения основной акцент сделан на политическом урегулировании. Тегеран требует немедленного прекращения войны и гарантий отсутствия новых атак на Иран.

Кроме того, Тегеран настаивает на отмене американских санкций, прекращении боевых действий «на всех фронтах» и сохранении контроля над Ормузским проливом за иранской стороной при выполнении Вашингтоном определенных обязательств. Одним из ключевых условий Тегерана агентство также называет немедленное прекращение морской блокады Ирана после подписания предварительного соглашения.

Тегеран передал свой ответ днем 10 мая. Как писало иранское агентство Tasnim, переговоры пока будут сосредоточены на прекращении войны в регионе.

По данным, The Wall Street Journal, Иран и США могут возобновить переговорный процесс на следующей неделе в Исламабаде. 8 мая Axios со ссылкой на источники писал, что США и Иран близки к подписанию «меморандуме о взаимопонимании», который должен закончить войну и создать основу для более детальных переговоров по иранской ядерной программе.