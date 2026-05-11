Президент Турции Эрдоган приедет в Казахстан с госвизитом

CentralAsia (KZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13-14 мая посетит с государственным визитом Казахстан, сообщила Акорда в воскресенье.

Главы Казахстана и Турции обсудят «текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений», а также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран.

Кроме того, 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита — «Искусственный интеллект и цифровое развитие». В него, помимо Казахстана и Турции, входят также Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан. Туркменистан и Венгрия имеют в организации статус наблюдателей наряду с непризнанным Северным Кипром.

