Президент Таджикистана 11-14 мая посетит Китай с государственным визитом

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11-14 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит государственный визит в Пекин, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МИД Китая.

Как сообщает МИД Таджикистана, в рамках визита запланирована встреча на высшем уровне, в ходе которой стороны рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Также ожидается обмен мнениями по вопросам реализации совместных проектов в приоритетных направлениях, включая энергетику, «зелёную экономику» и цифровые технологии.

Среди ключевых тем переговоров будут вопросы региональной ситуации, а также укрепление сотрудничества в борьбе с новыми вызовами и угрозами в рамках взаимодействия в региональных и международных организациях.

По итогам встречи на высшем уровне планируется подписание нового пакета двусторонних документов.

