Трамп назвал неприемлемым предложение Ирана по урегулированию конфликта

CentralAsia (CA) - США не принимают новые мирные предложения Ирана, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Я только что прочитал ответ так называемых «представителей Ирана». Мне это не нравится — совершенно неприемлемо!»,— написал он.

Позднее президент США рассказал Axios: «Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ». Однако вдаваться в причины своей реакции не стал.

В Тегеране тем временем заявили, что реакция «так называемого президента США» на иранское мирное предложение для них «не имеет никакого значения».

«В Иране никто не разрабатывает планы для удовольствия Трампа. Переговорная команда должна разрабатывать планы только в интересах народа Ирана, и если Трамп этим недоволен, то, вероятно, так даже лучше», — рассказал собеседник агентства Tasnim.

Он добавил, что Трамп «вообще не любит реальность», поэтому он постоянно терпит поражения от Ирана.

США получили многостраничный иранский план урегулирования конфликта через Пакистан. По сведениям The Wall Street Journal, Иран предложил приступить к диалогу по своей ядерной программе, переговоры должны продолжаться в течение месяца. Пока, следовало из иранской инициативы, допускается поэтапное открытие Ормузского пролива для торговых судов в обмен на снятие американской блокады иранских портов.

Кроме того, Тегеран допустил частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране при гарантиях от США, что переданный уран будет возвращен в случае провала переговоров или выхода американской стороны из соглашения на более позднем этапе, утверждала WSJ. Как сообщала газета, другие пункты касаются готовности Ирана приостановить обогащение урана, но на более короткий срок, чем 20-летний мораторий, предложенный США. Тегеран также отказался демонтировать свои ядерные объекты.

Агентство Tasnim в свою очередь отметило, что публикация The Wall Street Journal о содержании иранских предложений «в важных частях не соответствует действительности». Иран, по его данным, потребовал немедленного прекращения войны, снятия морской блокады, сохранения контроля над Ормузским проливом и отмены нефтяных санкций в течение 30 дней в рамках своего предложения по переговорам с США. В тексте иранского предложения основной акцент сделан на политическом урегулировании, подчеркивает агентство.

По данным, The Wall Street Journal, Иран и США могут возобновить переговорный процесс на следующей неделе в Исламабаде. Сам Трамп на днях называл переговоры США и Ирана «очень хорошими». По его словам, Тегеран согласился на отказ от ядерного оружия. «Вполне возможно, что мы заключим сделку», — сказал он.