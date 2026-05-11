Состоялась первая политическая консультативная встреча Монголии с Черногорией

CentralAsia (MNG) - Успешно состоялась первая политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел Черногории, что стало важным шагом в укреплении двусторонних отношений между двумя странами.

Сопредседателями встречи выступили г-жа Баттунгалаг Ганхуурай, директор Департамента по Европе и Африке Министерства иностранных дел Монголии, и г-жа Мария Мария Степчевич, исполняющая обязанности директора Департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Черногории.

в центре: г-жа Баттунгалаг Ганхуурай

В ходе обсуждений обе стороны рассмотрели текущее состояние отношений и сотрудничества, а также изучили возможности для расширения будущего взаимодействия. Ключевые темы включали в себя наращивание торгово-экономических связей, содействие сотрудничеству в сфере туризма и развитие партнерских отношений в области науки, культуры и спорта. Обе стороны также подчеркнули важность поощрения прямого взаимодействия между организациями частного сектора и предложили организовать совместный бизнес-форум для поддержки экономической взаимосвязи.

В связи с предстоящим 20-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Черногорией стороны обменялись мнениями по планированию визитов на высоком уровне и подготовке ключевых соглашений о сотрудничестве. Также обсуждался вопрос о выпуске памятных почтовых марок в честь юбилейной даты в течение года.

Обе стороны подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Монгольская сторона также пригласила Черногорию принять участие в 17-й Конференции сторон (КС17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

Встреча также включала взаимные поздравления: Монголия отметила 20-летие восстановления независимости Черногории и приветствовала решение Европейского союза начать официальные переговоры о вступлении Черногории в ЕС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения