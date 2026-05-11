Китай подтвердил визит Трампа 13–15 мая

CentralAsia (CA) - МИД Китая официально подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Пекин 13–15 мая. Об этом сообщило «Синьхуа» со ссылкой на дипломатов.

Американская сторона ранее сообщала, что первый с 2017 года визит президента в КНР состоится 14–15 мая. По данным Reuters, одной из тем переговоров станет поддержка России Китаем. Также источники агентства утверждают, что Белый дом надеется начать диалог о контроле над ядерным оружием и выразить обеспокоенность по поводу передовых китайских моделей искусственного интеллекта.