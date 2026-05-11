экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай подтвердил визит Трампа 13–15 мая

CentralAsia (CA) -  МИД Китая официально подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Пекин 13–15 мая. Об этом сообщило «Синьхуа» со ссылкой на дипломатов.

Американская сторона ранее сообщала, что первый с 2017 года визит президента в КНР состоится 14–15 мая. По данным Reuters, одной из тем переговоров станет поддержка России Китаем. Также источники агентства утверждают, что Белый дом надеется начать диалог о контроле над ядерным оружием и выразить обеспокоенность по поводу передовых китайских моделей искусственного интеллекта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com