Бывший премьер Таиланда Чинават досрочно вышел из тюрьмы

CentralAsia (CA) -  76-летний бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават вышел из тюрьмы в Бангкоке по УДО, сообщает Bangkok Post. Его встретили члены семьи и многочисленные сторонники, в том числе члены партии «Пхыа Тхаи».

Чинават обязан носить электронный браслет для слежения в течение всего оставшегося срока, до 9 сентября.

Таксин Чинават возглавлял правительство Таиланда с 2001 по 2006 годы и был смещён военными в результате переворота. С тех пор он оставался одним из самых влиятельных политиков страны. Большую часть последних 20 лет Чинават провёл в изгнании и ещё восемь месяцев – в тюрьме. 

Долгое время Чинават прожил в эмиграции, в 2023 году он вернулся в свою страну и был осуждён за коррупционные преступления на восемь лет тюрьмы, однако получил королевское помилование с сокращением срока до одного года. После приговора осуждённого перевели по состоянию здоровья из тюрьмы на лечение в Центральный полицейский госпиталь, где находился до своего первого УДО в 2024 году. В 2025 году политик был приговорён к повторному отбытию годичного тюремного срока.

