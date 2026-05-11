У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера, обнаружили хантавирус

CentralAsia (CA) - У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус, сообщает Associated Press.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила утром 11 мая, что тесты на хантавирус дали положительный результат у одной из пассажирок, которую накануне доставили в Париж с острова Тенерифе, где пришвартовался «Хондиус». По словам Рист, состояние француженки, госпитализированной в одну из больниц в Париже, за ночь ухудшилось.

Всего с Тенерифе в Париж были эвакуированы пятеро граждан Франции, находившихся на борту «Хондиуса».

Также хантавирус, по предварительным данным, обнаружен у двоих американцев, эвакуированных с круизного лайнера, сообщил Минздрав США. У одного из эвакуированных — легкие симптомы заболевания, у второго — положительный тест на хантавирус, говорится в опубликованном Минздравом США сообщении. В США они летели в строгой изоляции от 15 других пассажиров лайнера, которых забрал прилетевший на Тенерифе самолет.

Ранее представители Минздрава Испании, Всемирной организации здравоохранения и круизной компании Oceanwide Expeditions говорили, что ни у одного из более чем 140 человек, которые тогда находились на борту «Хондиуса», не было симптомов заражения хантавирусом.

На лайнере «Хондиус» произошла вспышка хантавируса, умерли три человека. Судно пришло на Тенерифе — один из Канарских островов, откуда пассажиров-иностранцев забирали эвакуационные рейсы. Наблюдать за эвакуацией прибыли глава ВОЗ, а также министры здравоохранения и МВД Испании. И ВОЗ, и Минздрав Испании подчеркивали, что эвакуация проводится с соблюдением жестких мер безопасности и никакой опасности для жителей острова нет.