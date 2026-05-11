Нетаньяху заявил о планах Израиля отказаться от военной помощи США

Беньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении свести к нулю военную финансовую помощь со стороны США. По его мнению, Иерусалиму пора «отвыкнуть» от этих денег.

«И я говорил об этом президенту Трампу. Я говорил это нашему собственному народу. У них челюсти отвисают... Я сказал: давайте начнем сейчас и сделаем это в течение следующего десятилетия, за десять лет, но начать я хочу именно сейчас»,— заявил Нетаньяху в интервью CBS News.

Премьер уточнил, что Израиль ежегодно получает от США $3,8 млрд. Поддержку одобряет американский Конгресс, причем за нее традиционно выступают как демократы, так и республиканцы. Однако сейчас военная поддержка подвергается новому политическому анализу из-за изменений в общественных настроениях относительно Израиля и иностранной помощи в целом, отмечает CBS.

Согласно недавнему опросу Pew, 60% взрослых американцев заявили о своем негативном отношении к Израилю. Это почти на четверть больше, чем четыре года назад. Одна из главных причин такого отношения — война в Газе, в которой, по данным местного Министерства здравоохранения, погибло более 70 тыс. человек. Сам Нетаньяху ясно осознает снижение поддержки Израиля, добавляет телеканал. Он объясняет репутационный ущерб стране социальными сетями, называя их «восьмым фронтом войны».