экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Нетаньяху заявил о планах Израиля отказаться от военной помощи США
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении свести к нулю военную финансовую помощь со стороны США. По его мнению, Иерусалиму пора «отвыкнуть» от этих денег.

«И я говорил об этом президенту Трампу. Я говорил это нашему собственному народу. У них челюсти отвисают... Я сказал: давайте начнем сейчас и сделаем это в течение следующего десятилетия, за десять лет, но начать я хочу именно сейчас»,— заявил Нетаньяху в интервью CBS News.

Премьер уточнил, что Израиль ежегодно получает от США $3,8 млрд. Поддержку одобряет американский Конгресс, причем за нее традиционно выступают как демократы, так и республиканцы. Однако сейчас военная поддержка подвергается новому политическому анализу из-за изменений в общественных настроениях относительно Израиля и иностранной помощи в целом, отмечает CBS.

Согласно недавнему опросу Pew, 60% взрослых американцев заявили о своем негативном отношении к Израилю. Это почти на четверть больше, чем четыре года назад. Одна из главных причин такого отношения — война в Газе, в которой, по данным местного Министерства здравоохранения, погибло более 70 тыс. человек. Сам Нетаньяху ясно осознает снижение поддержки Израиля, добавляет телеканал. Он объясняет репутационный ущерб стране социальными сетями, называя их «восьмым фронтом войны».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com