Минусовую температуру ночью прогнозируют в северной половине Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - Антициклон с районов Скандинавии принёс похолодание на всю территорию Казахстана, сообщает пресс-служба «Казгидромета».

Подпитываемый холодными воздушными массами, антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в ближайшие дни. В ночные часы сохранятся отрицательные температуры воздуха в северных, восточных и центральных регионах. По мере смещения антициклона через территорию страны 13 мая ночью заморозки ожидаются и в юго-восточных регионах.

Ранее синоптики сообщали, что во второй и третьей декадах мая на западе, юге, юго-востоке и в центре страны в самые жаркие дни днём температура воздуха будет повышаться до +33…+41 градуса.

