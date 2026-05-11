экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минусовую температуру ночью прогнозируют в северной половине Казахстана в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  Антициклон с районов Скандинавии принёс похолодание на всю территорию Казахстана, сообщает пресс-служба «Казгидромета».

Подпитываемый холодными воздушными массами, антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в ближайшие дни. В ночные часы сохранятся отрицательные температуры воздуха в северных, восточных и центральных регионах. По мере смещения антициклона через территорию страны 13 мая ночью заморозки ожидаются и в юго-восточных регионах.

Ранее синоптики сообщали, что во второй и третьей декадах мая на западе, юге, юго-востоке и в центре страны в самые жаркие дни днём температура воздуха будет повышаться до +33…+41 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com