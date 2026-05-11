Больше половины месячной нормы осадков выпало в Ташкенте 10 мая

CentralAsia (UZ) - Вечером в воскресенье, 10 мая, сильный и продолжительный ливень вновь вызвал серьёзные подтопления в разных районах Ташкента. Вода заполнила многие участки улиц, перекрёстки, подземные переходы, тоннели, дворы и подвалы жилых домов и офисных зданий.

В пресс-службе хокимията столицы, ссылаясь на данные Узгидромета, сообщили, что объём осадков в некоторых районах достигал 35 мм. Значительная часть этого объёма выпала менее чем за два часа.

В пресс-службе Узгидромета «Газете» уточнили, что средний объем осадков за сутки с 8:00 10 мая по 8:00 11 мая составил 24 мм, или более половины среднемесячной нормы осадков для мая для Ташкента — 44,1 мм.

Действующая система отвода дождевых вод в городе рассчитана на приём до 20 мм осадков в сутки. Власти разработали мастер-план, который предусматривает поэтапное увеличение пропускной способности системы до 36 мм в сутки.

«В период наиболее интенсивного дождя городская водоотводящая инфраструктура столкнулась с резкой кратковременной нагрузкой, близкой к перспективным расчётным параметрам, предусмотренным мастер-планом. В отдельных точках объём поступающей воды одномоментно превысил пропускную способность существующих ирригационных сетей и трубопроводов. В результате на ряде участков произошло скопление дождевой воды», — пояснили в хокимияте.

В отдельных местах ситуацию усугубили «локальные факторы: засорение водоотводящих элементов мусором, самовольные постройки, перекрытие арычных и ирригационных систем под стоянки или иные хозяйственные нужды». «Каждый такой случай может казаться частным, однако в масштабе города подобные вмешательства напрямую влияют на работу всей водоотводящей системы», — отметили в администрации города.

Для устранения последствий были задействованы специалисты и бригады служб по чрезвычайным ситуациям, дренажно-коллекторных систем, каналов, коммунальных служб и других профильных организаций. На местах работало более 60 единиц специальной техники. В результате принятых мер последствия подтоплений были устранены в течение часа.

Обращения по фактам подтоплений поступили в хокимият с 23 адресов в 8 районах. По каждому адресу рабочие группы провели первичное изучение ситуации и определили необходимые меры. В частности, рассматриваются повышение пропускной способности отдельных участков системы, устройство ирригационной системы по 5 адресам, установка дополнительных дюкеров (напорных водоводов), труб диаметром 800 мм на одном объекте и 500 мм на ряде других участков, дополнительных насосных агрегатов, монтаж дополнительных водоприёмных решёток, сообщили в хокимияте.

Согласно данным, предоставленным «Газете» Узгидрометом, обильные осадки в предыдущие сутки также наблюдались в горах Ташкентской области (в Чимгане — 32 мм), Джизакской (в Джизаке — 26 мм), и Самаркандской областях (в Самарканде — 22,4 мм).