Пашинян не приедет на саммит ЕАЭС в Астане

CentralAsia (CA) - «Я не приму участие в саммите ЕАЭС 28-29 мая», - сказал в беседе с журналистами 11 мая находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает News.am.

Он возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты ныне правящей в стране партии «Гражданский договор». Всеобщие выборы в Армении пройдут 7 июня.

«Я об этом сообщил президенту России во время визита в РФ в апреле. Я также проинформировал президента Казахстана о своем решении», - отметил Пашинян. Он добавил, что не сможет покинуть страну из-за предвыборной кампании и военного парада 28 мая.

Никол Пашинян пояснил, что Армению будет представлять вице-премьер правительства Мгер Григорян.

«У нас нет, не было и не будет цели навредить интересам России», - также сказал Пашинян.

Он заверил, что вся политика ведется публично, и под ней не кроется какой-либо заговор. Пашинян пояснил, что Армения ведет балансирующую и сбалансированную внешнюю политику, ключевой основой которой является взаимное уважение и признание интересов.

«Мы продолжаем руководствоваться госинтересами Армении и углублять и развивать отношения с Россией с тем восприятием, что в этих отношениях происходит неизбежная трансформация, и я положительно оцениваю эту трансформацию. Это не вопрос политического вкуса. Могут быть комментарии о том, что это связано с моей личностью, нашей политической командой, но это не так. Я понимаю, что есть вопросы, дискомфорт, есть тонкости, подлежащие прояснению, мы должны работать над этими вопросами спокойно, размеренно, без нервов, без лишнего обострения. Мы будем идти вперед в соответствии с этой логикой», - отметил Пашинян.

Он пояснил, что его отношения с президентом России основаны на взаимном доверии, уточнив, что самые острые вопросы они обсуждают спокойно, с уважением, в дружеской атмосфере и на основе аргументов и фактов.

«Я эту логику продолжу. Я выражаю свое уважение и президенту России, и России. При этом мы будем также двигаться вперед в рамках закона об углублении отношений с ЕС и членстве в ЕС, то есть по пути демократических реформ.

Когда придет время, мы примем решение (о членстве в ЕАЭС - ред.), и мы не будем ждать, пока другие нам скажут. В конце концов, это наше решение, и мы лучше знаем, когда это время может прийти. Мы являемся членами ЕАЭС и приняли закон о членстве в Евросоюз, и эти два факта существуют. Это означает, что эти два факта могут совместно существовать», - подчеркнул Пашинян.

Два дня назад, после парада Победы в Москве, который армянский премьер также пропустил, Путин сделал заявление в отношении Армении. Он сказал, что Еревану следует провести референдум по вопросу о присоединении к Евросоюзу и выходу из ЕАЭС. Только в таком случае две страны смогут пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», подчеркнул Путин, напомнив о судьбе Украины, конфликт с которой начался именно после попытки вступления последней в ЕС.

7 мая в МИД России был вызван посол Армении, которому заявлено о неприемлемости предоставления Владимиру Зеленскому в Ереване трибуны для озвучивания антироссийских угроз.