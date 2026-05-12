Золото из степей, — Education Reform Centre

Молодой математик Мишээл Отгонбаяр учится в Массачусетском технологическом институте (MIT).

CentralAsia (MNG) - На странице Education Reporm Centre в Facebook, посвященной чудесам Международной математической олимпиады, ученым, сыгравшим особую роль в математике и физике, и новому поколению талантов, которые приходят им на смену, была опубликована интересная статья под названием «Золото из степей» об МИШЭЭЛе Отгонбаяре, монгольском студенте и молодом математике, учившемся в Массачусетском технологическом институте (MIT), одном из самых известных университетов в Соединенных Штатах.

МИШЭЭЛ Отгонбаяр и математика становления

Есть страны, которые воспитывают математических чемпионов с помощью механизмов богатства — хорошо финансируемых академий, частных тренеров, целых государственных структур, созданных для воплощения мечты об олимпиаде. А еще есть Монголия. Страна, не имеющая выхода к морю, с населением в три миллиона человек, зажатая между двумя гигантами, где зимы суровы и достигают минус сорока градусов, а степи простираются до самого края видимого мира. Страна без математических традиций, заимствованных из колониальной Европы, без системы подготовки кадров для университетов Лиги плюща (Лига плюща (Ivy League) — это ассоциация восьми старейших и наиболее престижных частных университетов на северо-востоке США, известных высочайшим качеством образования, строгим отбором абитуриентов и значительным влиянием в академической и деловой среде), без многовековой университетской культуры. И все же, 22 сентября 2020 года ученик школы «Шинэ Монгол» в Улан-Баторе, сидя перед экраном онлайн-конкурса — пандемия отменила все очные олимпиады в мире — и, решив задачи, завоевал четвертую в истории Монголии золотую медаль Международной математической олимпиады (ИМО).

Его зовут Мишээл Отгонбаяр. И то, что он доказал в тот день, было не просто математическим. Это имело цивилизационное значение.

Степь не спрашивает, готовы ли вы к её зимам. Она просто приходит. Математик, переживший её, уже прошёл соответствующую подготовку.

Улан-Батор и культура суровости

Мишээл вырос в Монголии, которая тихо и без международного помпезного внимания создала одну из самых замечательных в мире олимпийских культур.

Благодаря системе широкого выявления талантов, бесплатному обучению, открытому для всех студентов независимо от их экономического положения, и тренерской линии, основанной на опыте бывших медалистов, вернувшихся, чтобы отдать должное тому, что им дали соревнования, Монголия взрастила то, что самые богатые страны не могли просто купить: веру, укоренившуюся на культурном уровне, в то, что математика — это не элитный вид спорта, а национальное достояние.

В этом наследстве и родился Мишээл. Он обучался не только математике, но и физике, участвуя в олимпиадах по различным дисциплинам с той же страстью, которая присуща человеку, понимавшему, что эти дисциплины, по сути, представляют собой один и тот же разговор, но в разных регистрах.

Его тренеры — Батбаясгалан Балхүү и Батзориг Ундрах — сформировали команду из шести школьников, которые должны были нести монгольский флаг на 61-й Международной математической олимпиаде. Мишээл был одним из лидеров среди них.

Молодой возраст в условиях конкуренции, требующей зрелости ветеранов, не вызвал у него особого кризиса уверенности в себе. У степных народов Монголии сохранилась богатая культурная память о тех, кто руководит, выдерживает испытания и побеждает. Мишээл просто распространил эту память на математику.

Золото, вошедшее в историю

61-я Международная математическая олимпиада, прошедшая в онлайн-формате в сентябре 2020 года в условиях странной тишины мира, охваченного пандемией, собрала лучших юных математиков со всего мира. Физические театры были закрыты. Конкурс продолжался. Проблемы оставались беспощадными, критерии оценки — строгими, а ставки — для страны, которая за всю свою историю на Международной математической олимпиаде (ИМО) завоевала всего три золотые медали — были экстраординарными.

Мишээл решил задачу. Задачи одну за другой, тщательно проработанные, с той же спокойной точностью, что и у студента, который готовился не просто участвовать, а одержать победу.

Когда результаты подтвердились, он завоевал золотую медаль — четвертую в истории Монголии, и этот момент монгольское национальное информационное агентство MONTSAME осветило с тем почтением, которое обычно проявляется при освещении государственных событий.

Он не был самым известным участником тех соревнований. Ему это и не было нужно. Золото говорило само за себя.

История не всегда сама себя объявляет. Иногда это происходит незаметно, как музыкальное сопровождение на экране, в стране, где за этим наблюдают три миллиона человек.

ИЗ УЛАН-БАТОРА В MIT

Разница между чемпионом Олимпиады, ставшим математиком, и тем, кто в итоге останется лишь примечанием, заключается в том, что происходит после завоевания медали. Для Мишээл Отгонбаяра всё, что произошло после этого, — это поступление в Массачусетский технологический институт.

Он поступил в Массачусетский технологический институт, выбрав математику и информатику в качестве основной специальности, а также физику в качестве дополнительной — тройная специализация, отражающая ту же интеллектуальную жажду, которая подтолкнула его к одновременному участию в двух олимпиадах в средней школе.

Летом 2022 года он участвовал в программе «Опыт исследовательской работы для студентов бакалавриата» в Университете Вирджинии, где написал две статьи по статистике разбиения. Одна из этих статей была опубликована в «Журнале теории чисел» — рецензируемом журнале международного уровня. Он был студентом.

В 2023 году он присоединился к летней программе бакалавриата по научным исследованиям в Массачусетском технологическом институте, где углубился в алгебраическую теорию чисел — в частности, в уравнение S-единицы над расширениями рациональных чисел Zp. Его научные интересы охватывают алгебраическую геометрию, алгебраическую теорию чисел, теорию представлений и теорию когомологий. Его имя упоминалось в литературе двенадцать раз. По большинству институциональных определений, он по-прежнему считается студентом.

Золотая медаль — это дверь. То, что вы найдете за ней, полностью зависит от того, насколько голодно вы пройдете сквозь нее.

Вдохновение и уроки для юного математика

В 2029 году Монголия примет Международную математическую олимпиаду — это решение фактически является заявлением. Страна с населением в три миллиона человек, не имеющая выхода к морю и испытывающая нехватку ресурсов, с радостью примет в своей столице лучших молодых математиков со всего мира. Это будет сделано потому, что они заслужили это право, по одному студенту за раз, по одному тренировочному лагерю за раз, по одной золотой медали за раз.

Мишээл Отгонбаяр – лицо этой системы заработка. Он учит нас тому, что размер экономики страны не определяет масштабы её математических амбиций. Он показывает нам, что школьник из Улан-Батора, получивший бесплатное образование в государственной системе, которая поверила в него раньше, чем он сам поверил в себя, может публиковать свои работы в международных журналах еще до окончания учебы. Он учит нас тому, что олимпиадные достижения и научные успехи — это не отдельные жизни, а одна и та же жизнь, проживаемая на всё более глубоком уровне.

Он убедительно доказывает нам, что Африка — это Монголия («Африка — это Монголия»: это сравнение африканского континента с Монголией, предполагающее их схожее положение в глобальном контексте — они в значительной степени недооценены, но обладают огромным, нераскрытым потенциалом: переводчик). Богатая талантами. Ресурсно-ограниченными. Недооцененными. И вполне способная добыть следующее золото. Короче, он напоминает нам, что Африка похожа на Монголию: полна талантов, недофинансирована, недооценена, но способна воспитать следующего золотого медалиста.

В мире всегда были умы. ERC существует для того, чтобы давать им задачи.

перевод: MiddleAsianNews

