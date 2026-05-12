Монголия стремится как можно быстрее решить проблему нехватки преподавателей английского языка

CentralAsia (MNG) - Как пишет аналитик MiddleAsianNews, для решения проблем столичной системы образования была запущена инициатива по приглашению более 200 учителей английского языка из зарубежных стран, включая Филиппины.

В условиях все более взаимосвязанного мира английский язык стал для монголов не просто иностранным языком; он служит воротами к глобальным знаниям, образованию и профессиональным возможностям. Это доминирующий язык академических исследований, международного бизнеса, цифровой коммуникации и межкультурного обмена.

Для таких стран, как Монголия, где взаимодействие с глобальными системами продолжает расширяться, знание английского языка перестало быть необязательным и стало необходимым условием долгосрочного развития и конкурентоспособности.

Однако, несмотря на растущую важность английского языка, данные свидетельствуют о том, что уровень владения английским языком в Монголии остается на стадии развития. Согласно индексу владения английским языком EF English Proficiency Index 2025, Монголия занимает 95-е место из 123 стран с результатом 447, что относит ее к категории стран с низким уровнем владения языком и ниже среднемирового показателя в 488.

Индекс владения английским языком EF оценивает уровень владения английским языком в разных странах, используя данные миллионов взрослых людей по всему миру, которые добровольно прошли стандартный тест EF по английскому языку. Вместо тестирования целых групп населения, он анализирует данные самостоятельно отобранных учащихся, объединяя результаты нескольких версий теста и нормализуя их в единый балл для каждой страны. В своей последней версии индекс оценивает все четыре ключевых языковых навыка: чтение, аудирование, говорение и письмо, и на основе этих результатов рассчитывает средние показатели по стране. Затем страны ранжируются и распределяются по уровням владения языком, от очень высокого до очень низкого.

Кроме того, данные также показывают неравномерное развитие навыков: учащиеся показывают относительно лучшие результаты в чтении (463) и аудировании (423), в то время как в устной речи (389) и письме (390) зафиксированы значительно более низкие результаты. Этот дисбаланс отражает систему образования, в которой английский язык часто изучается для понимания прочитанного, а не для активного общения.

В основе этой проблемы лежит нехватка квалифицированных учителей английского языка. В масштабах всей Монголии насчитывается более 6200 преподавателей английского языка, однако 62 процента из них не соответствуют международным стандартам компетентности, а лишь 32 процента считаются достаточно квалифицированными для преподавания английского языка на глобальном уровне. Этот разрыв напрямую отражается на реалиях обучения в классе.

Только в Улан-Баторе более 336 000 учащихся изучают английский язык в 332 государственных школах, при поддержке примерно 1532 учителей английского и англо-русского языков. Согласно расчетам рабочей нагрузки, в столице не хватает около 210 учителей. По состоянию на 11 марта в 87 государственных школах столицы оставалось незаполненным 181 вакансия учителя.

В ответ на это органы управления образованием активно обсуждают политические решения, в том числе привлечение иностранных преподавателей английского языка. По данным Департамента образования столицы, для найма около 200 иностранных учителей, особенно из таких стран, как Филиппины, потребуется приблизительно ₮3.9 млрд (около $1.091 5 млн). Чиновники утверждают, что эта мера может помочь снизить рабочую нагрузку, улучшить качество преподавания и внедрить более эффективные методики обучения языкам.

Однако остаются вопросы относительно того, является ли это устойчивым и полностью эффективным решением. Хотя иностранные преподаватели могут обеспечить немедленный прирост опыта в освоении английского языка и современных методов обучения, эксперты в области образования часто отмечают, что краткосрочный набор учителей сам по себе не может решить структурные проблемы, такие как качество подготовки учителей, удержание кадров и неравномерное распределение учителей по школам. Без параллельных инвестиций в развитие местных учителей и улучшение условий труда, эффект может остаться ограниченным по масштабу и продолжительности.

Структурные проблемы

В Монголии английский язык преподается как основной иностранный язык в системе общего образования, начиная с третьего класса, и остается обязательным предметом до 12-го класса включительно. В соответствии с пересмотренным законом об образовании, начиная с 2023–2024 учебного года, на уровне начальной школы была официально введена базовая программа по английскому языку, что знаменует собой значительный сдвиг в политике в сторону более раннего освоения языка. Несмотря на эти усилия, результаты обучения остаются неравномерными по всей стране. Данные Индекса владения английским языком EF указывают на небольшое преимущество в городах: город Улан-Батор набрал 454 балла, что немного выше среднего показателя по стране. Это несоответствие подчеркивает более глубокие структурные неравенства, включая неравный доступ к квалифицированным учителям, ограниченное количество качественных учебных ресурсов и недостаточные возможности для подлинного знакомства с английским языком, особенно в сельских и отдаленных районах.

Помимо нехватки кадров, более глубокие структурные проблемы продолжают ослаблять результаты обучения в английском образовании. Одна из наиболее существенных проблем — ограниченная привлекательность самой профессии учителя. Учителя часто сталкиваются с относительно низкими зарплатами, большой рабочей нагрузкой и ограниченными возможностями для профессионального роста.

Также высказывались опасения по поводу того, как программа стипендий для подготовки учителей повлияла на восприятие профессии. По словам студентки третьего курса факультета английского и немецкого языков Монгольского национального педагогического университета (МНПУ), эта политика привела к увеличению числа студентов, поступающих на педагогические программы, но не всегда по причине сильной профессиональной мотивации.

«Не только преподавание английского языка, но и преподавание в целом практически утратило свою привлекательность из-за программы стипендий для подготовки учителей. Поскольку студенты, едва прошедшие вступительный экзамен, могут учиться бесплатно, количество поступающих увеличилось. Однако нет гарантии, что все они выбрали эту профессию из искреннего интереса. Многие могли выбрать её просто потому, что она бесплатна или доступна. Это, в свою очередь, создаёт впечатление, что преподавание — это «лёгкий вариант» или профессия для тех, у кого нет другого выбора. Это влияет на подготовку квалифицированных учителей, а также на восприятие учителя студентами», — сказала студентка.

Подобные представления могут дополнительно повлиять как на мотивацию будущих учителей, так и на общее качество подготовки учителей, что добавляет еще один аспект к существующей проблеме укрепления преподавания английского языка в Монголии.

Неравный доступ к языку

Еще одним важным фактором является сохраняющийся и увеличивающийся разрыв между городскими и сельскими системами образования. Учащиеся в Улан-Баторе, как правило, показывают результаты немного выше среднего по стране благодаря лучшему доступу к квалифицированным учителям, учебным материалам, частным репетиторам и более широкому знакомству с англоязычной средой. Напротив, сельские и отдаленные районы по-прежнему сталкиваются со значительными структурными проблемами, включая нехватку учителей, ограниченные ресурсы и слабую связь, что ограничивает доступ к аутентичному англоязычному контенту.

Это неравенство создает систему, в которой результаты изучения английского языка в значительной степени зависят от географического положения, а не от равных возможностей. Во многих школах, особенно за пределами столицы и крупных городов, преподавание английского языка по-прежнему в значительной степени сосредоточено на грамматических правилах, запоминании и подготовке к экзаменам. Школьники часто получают теоретическое понимание языковых структур, но им не хватает практических навыков общения, особенно в устной и письменной речи.

Эти различия также отражаются в национальных данных об уровне владения языком, где продуктивные навыки остаются значительно ниже, чем рецептивные, что подчеркивает систему, которая еще не в полной мере поддерживает активное использование языка.

Более ясное представление об этом разрыве вырисовывается из опыта школьников. Ученица восьмого класса из сомона Арвайхээр аймака Өвөрхангай заявила, что возможности для реальной практики общения в сельских школах крайне ограничены. «В моей школе нет английских кружков и нет носителей языка, с которыми можно было бы практиковать разговорную речь. В прошлом году в моей школе работали волонтеры Корпуса мира, но, честно говоря, мне было очень трудно с ними общаться, потому что мой английский был не очень хорош», — сказала она.

Аналогичные проблемы ощущаются и на уровне подготовки учителей. Студентка второго курса MНПУ, специализирующаяся на начальном образовании, отметила, что, хотя новые инициативы направлены на укрепление потенциала преподавания английского языка в начальных школах, разрыв остается значительным для учащихся из сельской местности. «Существует программа поддержки и подготовки учителей начальной школы по английскому языку, поскольку ученики третьих классов сейчас изучают английский язык через платформу Pearson. Однако, будучи ученицей из сельской местности, мне все еще трудно улучшить свой английский, особенно в то время, когда юные ученики изучают английский с помощью цифровых ресурсов и владеют им лучше, чем взрослые», — сказала она.

Этот опыт отражает более широкую реальность: хотя реформы в сфере политики и цифровые инструменты теоретически расширяют доступ, неравная инфраструктура и ограниченные коммуникативные возможности продолжают формировать совершенно разные условия обучения в разных регионах.

Реформы и новые формы поддержки

Несмотря на эти трудности, Монголия начала реализацию ряда реформ, направленных на улучшение результатов обучения английскому языку. Одним из наиболее значительных изменений в политике стало введение базового курса английского языка в начальной школе, начиная с 2023–2024 учебного года. Это важный шаг на пути к более раннему знакомству с языком, что, как широко признано, имеет решающее значение для развития беглости речи.

Параллельно реализуется ряд национальных и международных инициатив, направленных на укрепление потенциала учителей и расширение доступа к образованию. Одна из таких инициатив, возглавляемая организацией «EF Efekta», охватывает более 7000 студентов в районах Налайх, Багануур и Багахангай города Улан-Батор, а также центры профессионального образования. Программа также предоставляет обучение английскому языку с использованием искусственного интеллекта более чем 10 000 человек, включая более 2000 преподавателей английского языка и ИТ.

Эти цифровые и гибридные подходы направлены на снижение рабочей нагрузки на учителей и расширение доступа к более гибким условиям обучения. Кроме того, учителям предлагаются краткосрочные возможности обучения за рубежом и программы повышения квалификации, хотя политики подчеркивают необходимость создания долгосрочных, структурированных и устойчивых систем обучения.

Наряду с реформами в сфере формального образования, англоязычные СМИ сыграли незаметную, но важную роль в изучении языков. Газета UB Post является одной из старейших англоязычных газет Монголии, впервые вышедшей в 1996 году и продолжающей выходить три раза в неделю по восемь страниц. Несмотря на то, что потребление медиаконтента во всем мире все больше смещается в сторону цифровых платформ, The UB Post сохраняет как печатный, так и цифровой форматы, предлагая структурированное и последовательное освещение событий на английском языке. Благодаря доступности на таких платформах, как PressReader, его международный охват также расширился.

В контексте учебного процесса преподаватели таких учреждений, как Государственный университет Монголии, МНПУ и некоторых средних школ, интегрировали газетные статьи в свою педагогическую практику. Преподаватели отмечают, что The UB Post предоставляет аутентичный английский язык, отражающий реальную жизнь, в отличие от упрощенного содержания учебников. Статьи используются для развития навыков понимания прочитанного, расширения словарного запаса, проведения дискуссий и критического анализа.

Школьники и студенты часто считают содержание газет более сложным, чем учебники, из-за незнакомой лексики и сложных синтаксических конструкций. Однако эта сложность также способствует самостоятельному обучению и более глубокому взаимодействию с языком. Знакомство с журналистскими текстами помогает учащимся освоить пассивные конструкции, косвенную речь и лаконичный описательный язык, часто используемый в профессиональном общении.

С педагогической точки зрения, печатные газеты также способствуют более глубокой когнитивной обработке информации. Исследования в области экстенсивного чтения показывают, что постоянное взаимодействие с аутентичными текстами улучшает запоминание лексики, беглость чтения и грамматическую осведомленность. Печатные форматы, в частности, способствуют более медленному, сосредоточенному чтению, позволяя учащимся делать пометки, перечитывать и размышлять — практики, которые часто теряются в быстро меняющейся цифровой среде.

На международном уровне аналогичные модели существуют в таких странах, как Япония и Южная Корея, где англоязычные газеты широко используются в образовании для связи академического обучения и реального общения. В этом смысле The UB Post играет сопоставимую роль в экосистеме изучения языков в Монголии.

Необходимо создать устойчивую среду для изучения английского языка

Проблема недостаточного владения английским языком в Монголии — это не просто вопрос разработки учебных программ, а сложная системная проблема, обусловленная нехваткой учителей, неравномерным уровнем квалификации, региональным неравенством и ограниченным доступом к аутентичной англоязычной среде. Хотя недавние реформы, такие как более раннее начало преподавания английского языка в начальных школах, инициативы в области цифрового обучения и привлечение иностранных учителей, представляют собой важные шаги вперед, одних этих мер пока недостаточно для полного решения глубоко укоренившихся структурных проблем, влияющих на результаты обучения.

В конечном итоге, улучшение результатов обучения английскому языку в Монголии требует долгосрочного, многоуровневого подхода, выходящего за рамки отдельных реформ. Он предполагает скоординированные инвестиции в подготовку и удержание учителей, равный доступ к качественным ресурсам во всех регионах, интеграцию технологий и расширение содержательной учебной среды. По мере роста глобального влияния Монголии укрепление образования в области английского языка становится не только образовательным приоритетом, но и стратегической инвестицией в будущие возможности, социальное равенство и конкурентоспособность страны.

