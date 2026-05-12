AZ9 обнаружил в Монголии крупное месторождение видимой меди

CentralAsia (MNG) - Обнаружение видимых сульфидов меди в первой скважине на проекте Red Hill (Улаан-Толгой) вызывает ажиотаж вокруг месторождения AZ9, — передает MiddleAsianNews.

Компания Asian Battery Metals обнаружила видимые следы меди, соответствующие вулканогенно-массивной сульфидной (ВМС) минерализации, в первой скважине на своем проекте Red Hill в Монголии.

Программа бурения компании Asian Battery Metals на 2026 год на ее медно-золотом ВМС-проекте Red Hill в Монголии принесла первые результаты: обнаружено видимое пересечение медно-сульфидной минерализации.

В первой скважине было обнаружено 18,8 м массивных сульфидов (пирита, халькопирита и халькопирит-борнита) на двух интервалах на глубинах от 108,4 м до 121,8 м и от 135,6 м до 142 м.

Примечательно, что первоначальные геологические исследования, проведенные компанией Asian Battery Metals (ASX:AZ9), показали, что обнаруженный материал соответствует минерализации типа ВМС.

Это также подтверждает наличие приоритетной электромагнитной аномалии в скважине MU2501, пробуренной в рамках программы комплексной проверки 2025 года.

«Начало бурения на медно-золотом проекте Red Hill знаменует собой важную веху для компании после недавнего приобретения этого проекта», — заявил управляющий директор AZ9 Ган-Очир Зундуйсүрэн.

Ган-Очир Зундуйсүрэн

«Обнадеживает тот факт, что наша первая буровая скважина 2026 года уже пересекла более интенсивную медьсодержащую видимую сульфидную минерализацию, что открывает возможный путь к более высококачественной минерализации и является ранним подтверждением нашей стратегии разведки».

«Мы с нетерпением ждем результатов анализов и продолжения программы бурения, поскольку работаем над раскрытием потенциала этой весьма перспективной медно-золотой ВМС-системы».

Обширная сульфидная минерализация в скважине MU2601. Фото: AZ9

Проект Red Hill (Улаан-Толгой)

Ранее известный как Майхан-Уул, проект был переименован в Red Hill, чтобы отразить истинное значение первоначального местного названия на английском языке.

Месторождение Red Hill расположено на юго-западе Монголии и считается перспективным для обнаружения вулканогенных массивных сульфидных минералов.

В его пределах, в благоприятной вулканической стратиграфии, обнаружены многочисленные неисследованные геофизические и геохимические аномалии.

Скважина MU2601, первая в рамках текущей программы, пересекла зоны видимых рассеянных и массивных сульфидов в измененных вулканических породах-вмещающих породах.

Первоначальный план бурения на проекте Red Hill. Фото: Asian Battery Metals

Наблюдаемые сульфидные ассоциации включают пирит, халькопирит и халькопирит-борнит, что считается обнадеживающим, поскольку указывает на зональность медно-золотых ВMС-систем в сторону более богатой медью минерализации.

Скважина также пересекла целевой проводник, связанный с приоритетной внутрискважинной электромагнитной аномалией MU2501_p1, что подтверждает эффективность геологического подхода компании к целевому бурению на этом проекте.

В отметке AZ9 указано, что массивный сульфид, обнаруженный в скважине MU2601, расположен немного выше по склону относительно пересечения массивного сульфида в скважине MU2501 и находится на расстоянии 28 м в северо-западном направлении.

Это согласуется с наличием линзы массивных сульфидов с крутым наклоном на север.

На плане минерализация расположена к западу от сульфида, обнаруженного в буровой скважине MU2501, что указывает на общее простирание с востока-юго-востока на запад-северо-запад и, вероятно, на непрерывность массивного сульфида с сильной медной минерализацией на протяжении 28 м.

Продолжается бурение для проверки дополнительных приоритетных целевых участков на территории проекта Red Hill.

Также планируется дальнейшее бурение для расширения зоны неглубокой золоторудной минерализации, выявленной в MU2501.

Компания интегрирует результаты анализов с геофизическими и геологическими данными для уточнения целевых участков.

Первое месторождение меди и золота на Майхан-Уул было обнаружено геологами 1-й Тонхильской экспедиции в период с 1988 по 1991 год, при этом цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) приблизились к $13 400 за тонну, что заложило основу для новой волны геологоразведочных работ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения