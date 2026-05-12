Католическая церковь открыла центр изучения монгольской культуры

CentralAsia (MNG) - Пон информации MiddleAsianNews, церковь поощряет своих миссионеров углублять свои знания монгольского языка, истории, культуры, религии и общества, а также содействовать лингвистическим исследованиям.

Расположенный на территории собора Улан-Батора, центр призван способствовать инкультурации иностранных миссионеров и волонтеров, занимающихся пастырской и социальной деятельностью, углубляя их знания местного языка, истории и общества. Торжественное открытие совпало с Пастырской неделей, в течение которой небольшая католическая община размышляла над темой «Благодать и миссия».

В прошлый вторник (5 мая) небольшая католическая церковь Монголии провела в столице Улан-Баторе официальную церемонию открытия Студиума — научно-исследовательского центра монгольского языка и культуры.

Этот центр предназначен для иностранных миссионеров, религиозных педагогов и волонтеров, занимающихся социальной и пастырской деятельностью в рамках местной церкви, и служит инструментом содействия инкультурации.

Центр расположен в северном крыле собора Святых Петра и Павла, в помещении, где ранее находились офисы организации Caritas Mongolia, которая переехала в специально отведенное для этого место.

фото: Папа Франциск покидает собор Святых Петра и Павла после встречи с епископами, священниками, миссионерами, посвященными лицами и пастырскими работниками в Улан-Баторе 2 сентября 2023 года

«Проект, — пояснил кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора, — направлен на обеспечение непрерывного обучения пастырских работников, включая катехистов и иностранных миссионеров, что позволит им углубить свои знания монгольского языка, истории, культуры, религии и общества, а также будет способствовать лингвистическим исследованиям».

Во время церемонии открытия музыкант, играющий на морин-хууре (традиционном монгольском струнном инструменте), и исполнительница местной традиционной музыки произнесли музыкальные приветствия, а г-н Сэлэнгэ Жамсранжав прочитал лекцию на тему «Монгольская идентичность».

Проект, начавшийся в сентябре 2025 года, достиг важной вехи с созданием специализированного образовательного центра.

Это уникальное событие, объединяющее миссионеров, катехистов, мирян и церковных лидеров вокруг новой темы каждый год, предоставляющее возможность учиться, размышлять и слушать друг друга. В этом году Пастырскую неделю посетили около 90 человек.

Темой обсуждения стала «Благодать и миссия Католической Церкви в Монголии», а в качестве приглашенного докладчика для проведения сессии был приглашен иезуитский священник Джакомо Коста, консультант Генерального секретариата Синода епископов.

«Пастырская неделя этого года была отмечена коллективным размышлением об истинной идентичности Католической Церкви в Монголии, в ходе которого были заданы такие вопросы, как: В чем наше призвание? В чем наша благодать и наша миссия? Все это происходило посредством взаимного слушания и обмена мнениями в синодальном порядке», — отмечается в соборе Святых Петра и Павла.

Перед началом встречи кардинал Джорджо Маренго призвал участников «взглянуть на Католическую Церковь в Монголии глазами веры и глазами Бога и вместе поразмышлять», напомнив всем о необходимости участвовать в атмосфере молитвы.

