Азиатский дикий хулан возвращается в Восточную Монголию спустя 65 лет

CentralAsia (MNG) - «Эти результаты представляют собой первое подтвержденное доказательство».

Вид, отсутствовавший в восточной Монголии более шести десятилетий, совершает впечатляющее возвращение. Азиатский дикий осёл, или хулан, о котором подробно рассказывает Международный союз охраны природы, вернулся в регион после более чем 65 лет, что, по мнению защитников природы, является крупной победой в деле восстановления среды обитания. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Новое исследование, опубликованное в журнале Oryx, предполагает, что животные не просто ненадолго пролетают мимо. Согласно пресс-релизу WCS Newsroom, хуланов теперь неоднократно наблюдают группами к востоку от Трансмонгольской железной дороги. Этот давний барьер препятствовал передвижению по одной из важнейших в мире экосистем лугов.

В течение многих лет ограждения вдоль железной дороги российско-монгольской компании УБЖД ограничивали возможности хуланов и других мигрирующих животных достигать сезонных пастбищ и водоемов в засушливой, крайне изменчивой степи Монголии. Такая фрагментация может иметь катастрофические последствия для вида, выживание которого зависит от обширных, взаимосвязанных местообитаний.

Однако недавние совместные усилия WCS и монгольского правительства, похоже, меняют ситуацию. Согласно пресс-релизу, команды опробовали временные участки без ограждений вдоль железной дороги и в мае 2025 года официально выделили контролируемую «безопасную зону» вблизи китайско-монгольской границы, свободную от ограждений.

Эти усилия, похоже, приносят свои плоды. Мониторинг зафиксировал, что в последние годы хуланы пересекали железную дорогу, в том числе зимой, а более поздние исследования обнаружили сотни животных на восточной стороне.

«Эти результаты впервые подтверждают факт повторного заселения хуланами их исторического ареала и закладывают основу для будущих усилий по сохранению», — говорится в исследовании. «Стратегические инвестиции в создание безопасных для диких животных переходов и восстановление среды обитания к востоку от Трансмонгольской железной дороги имеют решающее значение для поддержки дальнейшего повторного заселения, улучшения транспортной доступности и снижения давления на основные популяции в Южной Гоби».

