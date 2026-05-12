Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк совершил официальный визит в Монголию

слева: Фолькер Тюрк и Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк совершил официальный визит в Монголию 10-11 мая.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, штаб-квартира которого находится в Женеве, является учреждением ООН, ответственным за ведение диалога с правительствами по вопросам, касающимся защиты, поощрения, уважения и осуществления всех прав человека, оказание помощи государствам-членам ООН, содействие международному сотрудничеству, координацию деятельности в области прав человека в рамках всей системы ООН и содействие уважению прав человека.

Визит Верховного комиссара ООН по правам человека в Монголию является признанием достижений правительства Монголии во многих областях, включая демократию, права человека и гендерное равенство. Он также важен для продвижения и распространения опыта и извлеченных уроков Монголии на международной арене и среди других стран.

В ходе этого визита министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела двустороннюю встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и обменялась мнениями о текущей международной ситуации, международных договорах и конвенциях по правам человека, к которым присоединилась Монголия, об их реализации, о достижении целей, изложенных в документе «Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития», реализуемом ООН в Монголии, а также о будущем сотрудничестве.

Между МИД и Управлением ВК ООН по правам человека был подписан МоВ

Кроме того, между Министерством иностранных дел и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на разработку плана сотрудничества в создании регионального научно-исследовательского центра по правам человека. Это стало важным шагом на пути к выполнению Монголией своих обязательств в связи с 75-й годовщиной Всеобщей декларации прав человека.

В ходе 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Монголии в августе, было решено направить группу из Управления Верховного комиссара по правам человека для совместной организации специальных мероприятий по обеспечению прав уязвимых групп населения, пострадавших от изменения климата, включая детей и женщин.

Также в ходе встречи Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк представил инициативу «Глобального альянса за права человека», направленную на продвижение центральной роли прав человека в глобальном диалоге и принятии решений, а также на создание согласованного сотрудничества с участием многих заинтересованных сторон в условиях, когда верховенство права и права человека подрываются во всем мире, и призвал Монголию изучить и поддержать эту инициативу.

Визит Верховного комиссара Фолькера Тюрка стал первым визитом Верховного комиссара ООН по правам человека в Монголию за 26 лет.

