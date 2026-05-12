экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новый посол Монголии в Чешской Республике вручила копии своих верительных грамот
слева: Болормаа Батсайхан и Маркета Шарбохова
слева: Болормаа Батсайхан и Маркета Шарбохова

CentralAsia (MNG) -  11 мая 2026 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Чешской Республике Болормаа Батсайхан вручила копию своих верительных грамот Маркете Шарбоховой, руководителю дипломатического протокола Министерства иностранных дел Чешской Республики.

В ходе встречи посол Болормаа выразила благодарность за теплый прием в Чешской Республике и подчеркнула, что традиционные дружеские отношения и сотрудничество между Монголией и Чешской Республикой расширяются и укрепляются во многих областях. Она выразила готовность активно работать над дальнейшим углублением и развитием сотрудничества во всех возможных областях, включая торговлю, экономику, образование и культуру.

Глава дипломатического протокола Маркета Шарбохова проинформировала посла о церемонии вручения верительных грамот президенту Чешской Республики и пожелала ей больших успехов в ее дипломатической миссии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com