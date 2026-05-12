Госсекретарь МИД Сербии встретился с генеральным секретарем Национальной торгово-промышленной палаты Монголии

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Сербия г-н Дамьян Йович начал свой визит в Монголию со встречи с генеральным секретарем Национальной торгово-промышленной палаты Монголии г-жой Булган Саруул и представителями делового сообщества.

В ходе встречи были представлены экономические достижения и деловой потенциал двух стран.

Собеседники обсудили возможности для активизации и углубления сотрудничества в ряде областей, включая сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт, информационные и коммуникационные технологии, горнодобывающую промышленность и энергетику.

Представители монгольских компаний выразили заинтересованность в установлении более тесных связей с сербскими бизнесменами и обмене опытом, принимая во внимание географическое положение Сербии и ее экономические достижения.

