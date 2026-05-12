Дамьян Йович встретился с представителями правительства Монголии в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Сербия Дамьян Йович провел отдельные встречи в Улан-Баторе с заместителем министра экономики и развития Монголии Содномдаржаа Даваасүрэном и государственным секретарем Министерства дорожного и транспортного развития Мягмарсүрэном Баярмагнай.

В ходе обсуждений с монгольскими официальными лицами были рассмотрены возможности расширения двустороннего сотрудничества в экономической, инфраструктурной и транспортной сферах.

Государственный секретарь Йович представил экономический и инфраструктурный потенциал Республики Сербия, благоприятную деловую и инвестиционную среду страны, а также многочисленные преимущества, обусловленные географическим положением Сербии.

Участники переговоров подтвердили свою взаимную приверженность укреплению двусторонней договорно-правовой базы, в том числе в сфере транспорта, что будет способствовать дальнейшей интенсификации экономических отношений и общего сотрудничества между двумя странами.

