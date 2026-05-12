В Стамбуле генсек ОТГ и глава Управления мусульман Кавказа Азербайджана обсудили подготовку к заседанию Совета религиозных управлений ОТГ

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организация тюркских государств Кубанычбек Омуралиев провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа в Азербайджане шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Как сообщает пресс-служба ОТГ, переговоры состоялись 11 мая в Стамбуле.

Стороны обсудили подготовку к 7-му заседанию Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ, которое пройдет 14–15 сентября 2026 года в Азербайджане. Особое внимание было уделено современным социальным вопросам, в том числе поддержке института брака, проблемам создания семьи и сохранению семейных ценностей.

Омуралиев и Пашазаде отметили значимость Комитета по фетвам при Совете руководителей мусульманских религиозных управлений, который способствует координации и выработке общих подходов по религиозным вопросам между тюркскими государствами.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления институционального диалога и сотрудничества в сфере религиозных дел в рамках ОТГ.