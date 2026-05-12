Стрелок, открывший огонь на ужине с Трампом, заявил в суде о своей невиновности

CentralAsia (CA) -  Коул Томас Аллен, устроивший стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, заявил в суде о своей невиновности. Об этом сообщает BBC.

Аллен появился в зале суда впервые после предъявления обвинений в покушении на убийство президента США, транспортировке огнестрельного оружия и применении огнестрельного оружия во время совершения насильственного преступления. На вопрос судьи Тревора Макфаддена, признает ли мужчина свою вину, Аллен ответил отрицательно.

Аллен устроил стрельбу на ужине с участием Дональда Трампа 26 апреля. Во время нападения пострадал один сотрудник секретной службы — пуля попала в бронежилет.

В случае признания виновным Аллену грозит пожизненное заключение. По мнению экспертов, такой исход процесса вполне вероятен. Сторона обвинения считает свое дело «очень крепким». Она утверждает, что у нее на руках не только свидетелей и конфискованное у Аллена оружие, но и доказательства умысла. Незадолго до попытки прорваться в торжественный зал отеля Washington Hilton обвиняемый отправил своим родственникам электронное письмо, в котором прямо излагал свои политические взгляды и намерения.

