В Алматы за два дня выпала половина месячной нормы осадков

CentralAsia (KZ) -  В Алматы с одиннадцати утра 10 мая до восьми вечера 11 мая выпало 50,4 мм осадков, что составляет 51% от месячной нормы мая (99 мм), сообщила пресс-служба акимата города.

Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции заверило, что коммунальные службы работают в усиленном режиме для предупреждения и ликвидации локальных подтоплений. При этом о случаях подтоплений не сообщается.

«Дополнительно дежурство осуществляют силы Службы спасения города Алматы, оснащенные ассенизаторской машиной и 15 мотопомпами. По линии департамента по чрезвычайным ситуациям задействованы 53 единицы спецтехники и 240 сотрудников», - добавили в управлении.

Всего в работах по обеспечению бесперебойного функционирования городской инфраструктуры задействованы 3 080 дорожных рабочих и 1 225 единиц спецтехники. Для оперативного реагирования подготовлены 2 300 мешков с песком.

По прогнозу синоптиков, 12 мая в Алматы временами ожидаются дождь и гроза. Осадки прекратятся 13 мая.

