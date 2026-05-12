Эмомали Рахмон встретился с премьером Госсовета Китая

- 11:48, 12 мая 2026
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику встретился в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Сяном. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.
Во время встречи Эмомали Рахмон заявил, что Китай остаётся для Таджикистана дружественной страной, добрым соседом и надёжным стратегическим партнёром.
Как отмечалось в ходе переговоров, в 2025 году объём товарооборота между двумя странами увеличился почти на 46% по сравнению с 2024 годом. Также было сообщено, что объём китайских инвестиций в экономику Таджикистана за период с 2007 по 2024 годы достиг почти 6 миллиардов долларов США, большая часть которых приходится на прямые инвестиции.
Стороны отметили, что деятельность более 700 компаний с китайским капиталом является очевидным примером высокого уровня доверия между деловыми кругами двух стран.
Было подчеркнуто, что китайские инвестиции в различные отрасли промышленности, включая горнодобывающий сектор, а также в сферы энергетики, транспорта, строительства и сельского хозяйства продолжают расти. Таджикская сторона выразила заинтересованность в привлечении китайского капитала для реализации проектов и программ в области цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, современных технологий, развития «зелёной» экономики, энергетики и промышленности.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам продолжения реализации крупных проектов в реальных секторах экономики Таджикистана, включая энергетику, дорожное строительство, промышленность и сельское хозяйство.
Стороны обсудили пути увеличения экспорта таджикской аграрной и агропромышленной продукции на китайский рынок, а также создание инновационного научно-технического агропарка двух стран на территории Таджикистана.