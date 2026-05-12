Спикер парламента Ирана: у предложения Тегерана по конфликту с США нет альтернатив

Мохаммадбагер Галибаф

CentralAsia (CA) - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что представленный Ираном США план урегулирования конфликта не имеет альтернатив.

«Нет иного выбора, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным, не более чем чередой неудач»,— написал Галибаф в соцсети X.

Иран передал свой ответ на меморандум из 14 пунктов 10 мая. Президент США Дональд Трамп назвал иранские предложения неприемлемыми.

По информации The Wall Street Journal, Иран отказался демонтировать ядерные объекты. Иранские власти согласились передать обогащенный уран третьей стране, но потребовали гарантий его возврата в случае провала переговоров. Кроме того, Иран настаивает на поэтапном открытии Ормузского пролива в ответ на снятие американской морской блокады.