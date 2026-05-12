После завершения перемирия Россия и Украина сообщили об атаках и сбитых дронах

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на вторник, 12 мая, после окончания временного перемирия, атаковали Украину 216 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия». Силы ПВО обезвредили 192 российских дрона. Об этом говорится в отчете ВСУ.

Воздушные силы ВСУ сообщили об атаках российских беспилотников на Киев и другие города, включая Запорожье, Днепр, Харьков и Херсон. Под удар также попали Сумская и Николаевская области.

В Оболонском районе Киева обломки дрона упали на крышу высотного жилого дома, сообщил в Telegram глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар. Его ликвидировали», - уточнил позднее мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в доме повреждена крыша технического этажа, других разрушений нет. За медицинской помощью никто не обращался.

Под российскими ударами оказались также населенные пункты Киевской области. «В Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад - произошел пожар кровли. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома», - сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник. По его данным, люди не пострадали.

В Днепропетровской области в результате российских обстрелов один человек погиб, еще четверо ранены, заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Он уточнил, что всего за ночь было зафиксировано более 20 обстрелов в пяти районах Днепропетровской области.

Один человек получил ранения в результате удара по городу Днепр - 33-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, уточнил Ганжа. «Произошел пожар. Повреждена транспортная инфраструктура», - написал он в Telegram.

Минобороны РФ объявило, что с полуночи до 09:00 по московскому времени над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями был сбит 31 украинский беспилотник.

О трехдневном перерыве в боевых действиях между Россией и Украиной вечером 8 мая объявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что это его инициатива, которую поддержали Москва и Киев. Власти РФ заявляли, что не планируют продолжать перемирие после того, как его срок истечет.

9-11 мая и Россия, и Украина обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня на фронте, заявляя, что вынуждены отвечать «зеркально», однако от дальнобойных ударов дронами и ракетами обе стороны воздерживались.