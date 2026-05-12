В течение недели по Узбекистану ожидается погода без осадков, днём до +35 градусов

CentralAsia (UZ) -  Во вторник днём по большей части территории Узбекистана ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода, сообщает Узгидромет.

Кратковременный дождь с грозой возможен лишь в отдельных районах Ферганской долины, а также в горных районах. Температура воздуха будет в пределах +25…+28 градусов, по югу и пустынной зоне — до +30…+33.

В дальнейшем до конца рабочей недели по всему Узбекистану ожидается погода без осадков. Температура воздуха с каждым днём будет повышаться и к 15 мая в дневные часы воздух будет прогреваться до +32…+35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +36…+38.

По северу и пустынной зоне местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможен пыльный поземок.

В Ташкенте 12−15 мая без осадков. Температура 12 мая составит +25…+27 градусов, 13−15 мая — постепенное повышение до +32…+34. Ветер восточный от слабого до умеренного.

